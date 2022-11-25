عبد اللهيان: لن نسمح بالتدخل في شؤوننا الداخلية

طهران-سانا

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن بلاده لن تسمح بالتدخل الخارجي في شؤونها الداخلية، لافتاً إلى التزامها بحقوق الإنسان.

وقال عبد اللهيان في تغريدة على تويتر اليوم: “نحن ملتزمون بحقوق الإنسان، ولكن لا نسمح بالتدخل في شؤوننا الداخلية”، مشيرا ًإلى الاستخدام المنافق لآليات حقوق الإنسان من قبل ألمانيا وانتهازيين آخرين.

وأوضح عبد اللهيان أن نظام برلين يرتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان منذ سنوات، ويفرض عقوبات جائرة وغير إنسانية، والآن ينتهكون آليات حقوق الإنسان للقيام بمزيد من الإجراءات المناهضة لحقوق الإنسان ضد الشعب الإيراني، وكل هذا باسم التضامن الزائف مع الإيرانيين.

وكان عبد اللهيان أكد في السابع والعشرين من الشهر الماضي أن بلاده لن تسمح بأن تكون مصالحها وأمنها ألعوبة بأيدي الإرهابيين والأجانب وأن أعداء إيران يعملون لزعزعة أمنها من خلال التدخل في شؤونها الداخلية بذريعة حقوق الإنسان.

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