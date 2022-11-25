قوات الاحتلال تهدم منزلاً وتجرف أراضي في بلدة عطارة شمال رام الله

القدس المحتلة-سانا

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم منزلاً وجرفت أراضي في بلدة عطارة شمال رام الله بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعدد من الجرافات والآليات وهدمت جدارا ًاستنادياً ومنزلاً وغرفاً زراعية ثم جرفت أراضي للفلسطينيين في منطقة جبل الخربة بالبلدة قبل أن تسرق معدات وممتلكات لهم منها خزانات مياه.

وفي وقت سابق اليوم اقتحمت قوات الاحتلال برفقة جرافة مدينة كفر قاسم في الأراضي المحتلة عام 1948 وهدمت منزلاً وشردت قاطنيه.

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