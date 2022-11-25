الثقافة في العصر الرقمي خلال ندوة في طرطوس

طرطوس-سانا

ناقشت الندوة الثقافية التي استضافها المركز الثقافي العربي بمدينة طرطوس ضمن أيام الثقافة السورية، المصطلحات الجديدة من الثقافة الرقمية ورقمنة الثقافة والثقافة في العصر الرقمي.

ورأى الدكتور سومر صالح الذي استعرض الفرق بين هذه المصطلحات أنها مصطلحات متقاطعة، لكنها ليست متشابهة، موضحاً في تصريح لمراسلة سانا أن البلدان العربية ليست بمنأى عن التحولات الرقمية التي يشهدها العالم منذ عقدين من الزمن.

ولفت إلى أن الظاهرة الثقافية هي ظاهرة إنسانية موجودة منذ نشأة البشرية، لكن الجديد هو التحولات الرقمية والمصطلحات التي شاع تداولها بالمجتمع على مواقع التواصل الاجتماعي، مبيناً ضرورة ملاحظة مدى تقبل الثقافة المحلية لهذه الظاهرة الرقمية وكيفية الاستجابة لها وما هي أدواتها والمخاطر التي تواجهها ومدى الانسجام والتنافر بين الثقافة كظاهرة إنسانية والظاهرة الرقمية.

وتضمن الحفل الفني المنوع لأطفال مركز نغم وقلم الذي حمل عنوان (فرح الطفولة) الذي أقيم في المركز، فقرة غنائية تدريب غياث كابر قدم فيها الأطفال أغانٍ وطنية وتراثية منوعة، إضافة إلى ثلاثة عروض كوميدية هادفة لمسرح خيال الظل من تدريب نور الدين معلا وثابت عمران ونور علي، إضافة إلى فقرة فنون شعبية قدم فيها المشاركون لوحات راقصة تدريب ثابت عمران وعرضاً مسرحياً للمخرج حسن نصر بعنوان (صندوق المختار).

وفي ثقافي بانياس أقامت فرقة مشروع بيت البحر ومركز دندنة للموسيقا حفلاً فنياً تضمن باقات منوعة من الأغاني الطربية والإبداعية.

مدير فرقة دندنة سومر محمد بين لمراسل سانا أن حفل اليوم يضم باقة منوعة من المقطوعات الغنائية لأعضاء الفرقة ومشروع بيت البحر الذي انبثق من فرقة دندنة مؤخراً.

وتم تقديم مجموعة من الأغاني التراثية الطربية والإبداعية، رافقها عزف على الآلات الموسيقية للقامات الطربية، منها السيدة فيروز ووديع الصافي ونوال خرمان، إضافة إلى مجموعة من الوصلات الغنائية الحديثة.

وبين عز الدين بلال، العازف والمسؤول عن التوزيع الموسيقي ضمن مشروع البحر، أن فكرة المشروع تتمحور حول تقديم عروض بطريقة مباشرة أمام الجمهور على عكس الفرق الموسيقية التي تعتمد على التأليف، ثم عرضها على الجمهور.

وتم تقديم الوصلات الغنائية الطربية الفردية من قبل علي خضور وعزيز عثمان ونايا جحجاح ورندلا محمد.

فاطمة حسين وذوالفقار أبوغبرا

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