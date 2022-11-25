وفاة شابة واختناقات في الشوارع جراء الأمطار الغزيرة في اللاذقية

اللاذقية-سانا

أدت الهطولات المطرية الغزيرة التي شهدتها محافظة اللاذقية مساء اليوم إلى حدوث اختناقات حادة في عدد من أحياء وشوارع المدينة نجم عنها وفاة شابة عشرينية بعد سقوطها في فوهة للصرف الصحي على أوتستراد الثورة مقابل مفرق السكن الشبابي.

وتركزت الاختناقات في حي قنينص ودوار الأزهري والكورنيش الغربي ومشفى الندى، وشارع الحسيني وأمام مديرية النقل.

وأفاد قائد فوج الإطفاء باللاذقية المقدم مهند جعفر في تصريح لمراسل سانا أن عناصر الفوج أخرجوا جثمان الشابة بعد ساعات طويلة من البحث المتواصل، مشيراً إلى إنقاذ والدة الفتاة في وقت سابق من قبل الأشخاص المتواجدين في المكان ونقلها إلى المشفى.

من جهته، أوضح مدير عام شركة الصرف الصحي طلال غانم أن كوادر وآليات الشركة ومجلس المدينة وفوج الإطفاء والدفاع المدني تمكنت من معالجة قسم كبير من الاختناقات وتسليك المصارف المطرية وإعادة فتح الطرقات التي كانت مغلقة جراء تجمع مياه الأمطار.

رشا رسلان

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