مسرحية حكايات.. رؤية فنية تشجع الأطفال على العناية بالبيئة

دمشق-سانا

ضمن فعاليات أيام الثقافة بدأت اليوم عروض مسرحية (حكايات) الموجهة إلى الأطفال، والتي تتضمن ثلاث حكايات من تأليف وإخراج محمد ناصر الشبلي، وذلك على مسرح القباني بدمشق.

وأكد مخرج المسرحية الشبلي لـ سانا الثقافية، أهمية المسرح في تطوير وتعزيز ثقافة الطفل وتعزيز القيم الإيجابية، وذلك من خلال أدوات الفرجة المسرحية النص والأغنية والموسيقا والديكور الألبسة، والتأكيد على المتعة والفائدة بهدف ترسيخ المعلومة والقيمة في ذهن الطفل، حيث لا ينساها أبداً.

ونوه الشبلي بحرص وزارة الثقافة – مديرية المسارح والموسيقا، وفي كل عام على برمجة العروض المسرحية للأطفال على مدار العام، من خلال المشاركة في فعاليات عديدة أيام الثقافة السورية، وفي العطلة النصفية، والأعياد، إضافة إلى العروض الشهرية، وهذا ما يحمل أهمية كبيرة بالنسبة للمسرح.

ميس العاني

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