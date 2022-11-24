طقس الجمعة.. انخفاض الحرارة وأجواء غائمة ماطرة فوق أغلب المناطق

دمشق-سانا

يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم، أن يكون الجو غداً بين الغائم جزئياً، والغائم ماطراً على فترات فوق أغلب المناطق، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد وحبات البرد أحياناً، وخاصة على المناطق الساحلية، ويحذر من تشكل السيول في المناطق المنخفضة والمنحدرات، والرياح جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 65 كم/سا، والبحر خفيف يصبح مساء الخميس والجمعة متوسط ارتفاع الموج إلى عالٍ أحياناً.

درجات الحرارة المتوقعة..