ورشة عمل ضمن فعاليات مهرجان محبة قلم3 في ثقافي أبو رمانة

دمشق-سانا

أتاحت ورشة العمل المجانية في خط الديواني مساء اليوم الفرصة أمام الدارسين والمهتمين للتعرف على أساسيات وتاريخ هذا الخط العريق، وذلك ضمن فعاليات مهرجان محبة قلم 3 الذي تقيمه جمعية بيت الخط العربي والفنون بالتعاون مع مديرية ثقافة دمشق بالمركز الثقافي في أبو رمانة.

الورشة التي أشرف عليها الفنان الخطاط أدهم الجعفري تضمنت التعريف بمدارس الخط الديواني القديمة عبر التاريخ مع تطبيق عملي لمراحل انجاز اللوحة الخطية من المسودة إلى التحبير، بالإضافة إلى فتح باب الحوار بين المشرف والطلاب والرد على اسئلتهم واستفساراتهم.

وعن الورشة قال الخطاط الجعفري في تصريح لـ سانا: تأتي ورشات العمل ضمن فعاليات مهرجان محبة قلم لإكساب الطلاب والدارسين والمهتمين الأساس المعرفي والتقني بمختلف أنواع فنون الخط العربي، مبيناً أنه لمس تعطشاً كبيراً لدى الشباب الدارسين لاكتساب المعارف والتقنيات الخاصة بفن الخط الديواني، وهو أمر مبشر بولادة جيل مبدع في هذا المجال المميز.

يذكر أن معرضاً خاصاً بأعمال الطلاب سيقام يوم الثلاثاء القادم في صالة المعارض بالمركز الثقافي في أبو رمانة، وسيضم نتاج ورشات العمل المقامة خلال المهرجان.

محمد سمير طحان

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