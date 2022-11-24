أحدث مستجدات التقدم العلمي… ندوة للرابطة السورية لأمراض وجراحة القلب

دمشق-سانا

تحت عنوان “إضاءات على المستجدات القلبية والمؤتمر الأوروبي لأمراض القلب 2022، أقامت الرابطة السورية لأمراض وجراحة القلب الندوة العلمية نصف السنوية الـ 24 في فندق داما روز بدمشق.

وتركز مواضيع الندوة خلال 26 محاضرة على مدى يومين على قصور القلب واللانظميات والقلب والأورام وداء القلب الإقفاري وارتفاع التوتر الشرياني الرئوي.

رئيس الرابطة الدكتور محمد ياسين بني المرجه أوضح في كلمة خلال الافتتاح أن الندوة ستسلط الضوء على أحدث مستجدات التقدم العلمي والمحاضرات التي ألقيت في مؤتمر أمراض القلب في الجمعية الأوروبية الذي جرى في شهر آب الماضي، والتدابير العلاجية الحديثة والاطلاع على الوسائل التشخيصية والعلاجية الجديدة.

رئيس مكتب الروابط العلمية في نقابة الأطباء الدكتور فهد شريباتي أكد على دعم النقابة لما تقدمه الروابط الطبية التي تعمل على تقديم المعلومات القيمة والممارسات السريرية للأطباء الاختصاصيين والمقيمين.

مدير العلاقات العامة بالجمعية الدكتور إلياس بركات لفت إلى أن الجمعية تعمل على مواكبة المستجدات العلمية الحديثة والتعليم الطبي المستمر، موضحاً أن أمراض القلب هي القاتل الأول في العالم، ويجب ضبط عوامل الخطورة خاصة لدى فئة الشباب بسبب التدخين الذي يعتبر عامل الخطورة الأساسي للإصابة بالأمراض الإكليلية، إضافة إلى العوامل الأخرى وهي الضغط الشرياني وارتفاع السكر والدسم في الدم والشدات النفسية المتواصلة وقلة النوم وانعدام ممارسة الرياضة.

مدير الهيئة العامة لمشفى الباسل لأمراض وجراحة القلب بدمشق الدكتور راغب سليمان عرض خلال محاضرته حالة نادرة لورم خبيث وسرطاني في أجواف القلب وشرح طرق تدابيرها وعلاجها، لافتاً إلى أن حدوث ورم في القلب هو أمر نادر وقليل، وأن يكون خبيثاً فهو نادر أكثر.

الاختصاصي في أمراض القلب وجراحتها الدكتور طلال محلا قدم عرضاً حول الوقاية من أمراض القلب، خاصة إصابة الشرايين الإكليلية التي تحتاج دراسات مخبرية لتشخيص السبب الإمراضي للوقاية منه، لافتاً إلى أن سورية صنفت من بين الدول عالية الخطورة للإصابات القلبية مقارنة بالدول الأخرى.

ويرافق الندوة معرض طبي لعدد من الشركات المتخصصة بالتجهيزات الطبية والصناعات الطبية الحديثة.

راما رشيدي

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