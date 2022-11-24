الدفاع الروسية تعلن إعادة 50 جندياً روسياً كانوا محتجزين لدى أوكرانيا

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم إعادة 50 عسكرياً روسياً من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف.

وجاء في بيان للوزارة نشر على قناتها الرسمية في تلغرام أنه “في الـ 24 من تشرين الثاني الجاري، ونتيجة لعملية مفاوضات أعيد 50 جندياً روسياً كانوا في خطر مميت في الأسر من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف”.

وسبق أن تبادلت روسيا وأوكرانيا عددا من الأسرى خلال عمليات جرت على مدى الأشهر الماضية.

وفي سياق آخر، أكدت لجنة التحقيق في روسيا الاتحادية أن “حوالي ألف مرتزق من 54 دولة تم رصدها يشاركون في الصراع بدونباس منذ عام 2014، ومعظمهم يمتلكون خبرة قتالية اكتسبوها من النزاعات في دول الشرق الأوسط”، مشيرة إلى أن من أكثر الدول نشاطاً من حيث تزويد أوكرانيا بالمرتزقة بريطانيا والولايات المتحدة وكندا والكيان الإسرائيلي وفرنسا والسويد وجورجيا وفنلندا وبولندا وليتوانيا.

وأوضحت اللجنة في تقرير لها أنه “من خلال توقيع عقد مع القوات الأوكرانية يحصل هؤلاء المرتزقة على راتب، ويدعون للتقدم بطلب للحصول على الجنسية الأوكرانية بطريقة مبسطة”، مبينة أنه تم اتخاذ هذه الإجراءات من أجل زيادة عدد قوات نظام كييف وإضفاء الشرعية على ظاهرة الارتزاق.

وأشارت اللجنة إلى أن مثل هذه الإجراءات يدل على رغبة نظام كييف في تجنب المسؤولية عن أعمال هؤلاء المرتزقة بموجب القانون الدولي.

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