كريمي: عقد اجتماع خاص لمجلس حقوق الإنسان بشأن إيران تزوير واحتيال سياسي

طهران-سانا

أكدت المديرة العامة للشؤون الدولية التابعة لمعاونية شؤون المرأة والأسرة في رئاسة الجمهورية الايرانية خديجة كريمي أن عقد اجتماع خاص لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول الوضع في إيران، يمثل تزويراً واحتيالاً سياسياً.

وقالت كريمي في كلمة خلال اجتماع خاص لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن إيران: إن الدول المتشدقة بحقوق الإنسان ارتكبت العديد من الجرائم ضد الإنسانية عبر التاريخ وتفتقر إلى المصداقية الأخلاقية، وبالتالي لا يحق لها توجيه الوعظ للآخرين، موضحة أنه تم انتهاك حقوق الشعب الإيراني على نطاق واسع بسبب قيام النظام الأمريكي بفرض حظر أحادي الجانب على بلادها وفرض عقوبات قاسية من قبل الدول الأوروبية، وخاصة ألمانيا وبريطانيا وفرنسا على الشعب الايراني.

وانتقدت كريمي الدول الغربية التي دعت إلى عقد هذا الاجتماع العاجل، وأكدت أن بعض هذه الدول عملت على إثارة المشاعر والعواطف ونشر الكراهية والشائعات، ما تسبب في اندلاع أعمال الشغب وممارسة هجمات إرهابية في إيران، معتبرة أن ممارسة العنف المنهجي ضد النساء والأطفال في بلدان عدة والصمت حيال أوضاع المرأة في اليمن وفلسطين مؤشر على إبطال مزاعم هذه الدول فيما يتعلق بحقوق المرأة.

وأشارت كريمي إلى الحضور النشط للمرأة الإيرانية التي تتشدق الدول الغربية بالدفاع عنها في مختلف المجالات العلمية والسياسية والرياضية والاقتصادية بعد انتصار الثورة الإسلامية، مؤكدة أنه بإمكان المرأة الإيرانية أن تقرر مصيرها دون تدخل التيارات الأجنبية.

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