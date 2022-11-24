منتخب الأوروغواي يتعادل مع نظيره الكوري الجنوبي سلباً في المونديال

الدوحة-سانا

بالتعادل السلبي انتهت مباراة منتخب الأوروغواي مع نظيره الكوري الجنوبي لحساب الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثامنة، في نهائيات كأس العالم لكرة القدم والتي جمعتهما اليوم على استاد المدينة التعليمية.

وتبادل المنتخبان السيطرة على مجريات اللعب خلال شوطي المباراة مع محاولات عديدة الاختراق من العمق والأطراف بحثاً عن هدف لكن التغطية الدفاعية المحكمة لكليهما حالت دون هز شباك المرميين.

ويلتقي لحساب المجموعة الثامنة أيضاً منتخب البرتغال مع نظيره الغاني في وقت لاحق اليوم على استاد 974.

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