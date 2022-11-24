قدمت لهم كل أنواع الدعم.. الأمانة السورية للتنمية تصل إلى أكثر من 85 ألف طفل هذا العام

دمشق-سانا

تمكنت الأمانة السورية للتنمية هذا العام من خلال برامجها الهادفة ومناراتها المجتمعية المنتشرة في المحافظات من منح أكثر من 85 ألف طفل الفرص والمساحات الصديقة المساعدة لنموهم وتكوين شخصياتهم الإبداعية.

وبينت الأمانة السورية في تقرير نشرته على صفحتها الرسمية على الفيس بوك أنها أخضعت الأطفال المذكورين للكثير من الدورات مثل دورات الكمبيوتر والأنشطة الترفيهية وأخرى للتوعية تجاه حقوقهم وعلمتهم العديد من المهارات، مثل مهارات الحياة إضافة إلى تأمين مساحة آمنة للتعبير عن أنفسهم ومشاكلهم ومحاولة إرشادهم لمواجهتها وحلها بالتعاون مع ذويهم عبر خدمات دراسة الحالة بالتعاون مع اختصاصيين.

ولفتت الأمانة إلى أنها قدمت خلال الأعوام الثلاثة الماضية دروس التقوية لأكثر من 20 ألف طفل خاصة لمن فاتتهم فرص التعليم بسبب الحرب كالطلاب المتسربين وطلاب الفئة (ب) وطلاب الدراسة الحرة كي لا يحرم أي طفل من حقه في التعليم أو يترك دون فرصة لبناء مهاراته، مشيرة إلى أن برنامج الاستجابة القانونية أسهم بإصدار مئات الوثائق والأوراق الخاصة بالأطفال التي فقدت خلال الحرب الإرهابية على سورية وتقديمها لذويهم ما ساعد في عودتهم للمدرسة.

وكانت الأمانة السورية للتنمية أطلقت خلال العام 2022 المرحلة الأولى من مشروع أصدقاء مسار للأطفال من عمر 8 إلى 11 عاماً لتعليمهم الوعي الذاتي والكفاءات اللازمة للنجاح في المدرسة والحياة، فيما استهدف برنامج التعلم العاطفي الاجتماعي خارج أوقات المدرسة الأطفال من عمر 5 إلى 15 سنة.

سفيرة إسماعيل

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency