توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة حماة ومشفى العيون

حماة-سانا

وقعت جامعة حماة مع مشفى العيون والجراحة التجميلية بالمحافظة، مذكرة تفاهم حول التعاون بالمجالات البحثية والتدريبية المختلفة.

وبين الدكتور محمد أيمن صباغ عميد كلية الطب البشري الذي وقع المذكرة عن الجامعة في تصريح لمراسل سانا أن الهدف منها تدريب طلاب كلية الطب ضمن (مرحلة التعليم السريرية)، بما يضمن رفع مستواهم وتدريبهم، واكسابهم الخبرة والتمرين وتطوير قدراتهم في مجال البحث العلمي، من خلال المعدات والأجهزة الحديثة وغرف العمليات المتوافرة في مشفى العيون، وكذلك التبادل المعرفي بين المتخصصين والاستشاريين في المشفى مع الاستعانة بخبرة ومشورة أعضاء الهيئة التدريسية والفنية في كلية الطب البشري بجامعة حماة.

من جانبه أشار الدكتور غزوان المرعي (الذي وقع المذكرة ممثلاً عن مشفى العيون) إلى أهمية المذكرة والتي تتضمن التعاون البناء والهادف لتعزيز رؤية إدارة المشفى ورسالتها الرامية للتشبيك مع المؤسسات التعليمية والجامعات، وتلبية متطلبات التنمية الوطنية الشاملة عبر تضافر الجهود المشتركة في إعادة إعمار سورية.

يشار إلى أن مذكرة التفاهم التي وقعت في مبنى جامعة حماة مدتها ثلاث سنوات قابلة للتمديد، وتشمل المساهمة في رفع كفاءة قطاع التأهيل وطلبة الاختصاصات الطبية والإدارية ذات العلاقة والكادر المتخصص لدى الطرفين.

عبدالله الشيخ

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