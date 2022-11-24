الخارجية الفلسطينية تجدد إدانتها انتهاكات وجرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين

القدس المحتلة-سانا

جددت وزارة الخارجية الفلسطينية إدانتها لانتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه المستمرة بحق الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم.

واعتبرت الخارجية في بيان اليوم أوردته وكالة وفا أن تلك الانتهاكات والجرائم تندرج في إطار عمليات التصعيد المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف بما يقوض أي فرصة للتوصل إلى تسوية لقضيته العادلة وإقامة دولته المستقلة على خط الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس.

ورأت الخارجية أن غياب ردود الفعل والمواقف الدولية الرادعة لإجبار الاحتلال على وقف عدوانه وتصعيده بات يشكل غطاء له لاستكمال مخططاته الاستعمارية لضم الضفة الغربية.

كما أدانت الخارجية جريمتي إعدام الاحتلال الشهيدين محمد حرز الله 30 عاماً من نابلس ومحمد أبو كشك 22 عاماً من مخيم عسكر وكذلك جرائم هدم المنازل وآخرها هدم ثلاث منشآت زراعية في كفر الديك غرب سلفيت وهدم مدرسة في مسافر يطا جنوب الخليل.

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