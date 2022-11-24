انتهاء تسويق التفاح في حمص والمزارعون يطالبون بتأمين مستلزمات التخزين

حمص-سانا.

أنهى مزارعو التفاح في مختلف مناطق حمص قطاف المحصول للموسم الزراعي الحالي، وتم تخزين كميات كبيرة منه في وحدات الخزن والتبريد لتسويقه خلال الأشهر القادمة في ظل وجود صعوبات تسويقية وتخزينية.

وأوضح رئيس دائرة الأشجار المثمرة المتخصصة في زراعة حمص المهندس ناجي ساعد في تصريح لـ سانا أن حمص تأتي بالمرتبة الأولى بين المحافظات من حيث الإنتاج الذي يتوزع بشكل أساسي في قرى المركز الغربي وريف القصير وتلدو و تلكلخ ،لافتاً إلى أن المساحة المزروعة بالتفاح تتجاوز 112 ألف دونم ،بينما قدر الإنتاج بأكثر من 124 ألف طن وبزيادة أكثر من 30 ألف طن عن الموسم الماضي .

وبين عدد من المزارعين ومنهم جرجس سلوم من قرية كفرام وماهرسلوم من قرية رباح بريف حمص الغربي أن كميات الإنتاج للموسم الحالي كانت جيدة عموماً، ولكنها تأثرت بموجة البرد التي شهدتها كل قرى الريف الغربي في شهر أيار الماضي ،والتي أدت إلى إلحاق الضرر بنسب كبيرة من المحصول ،وتركت آثاراً سلبية واضحة على نوعية الثمار خلال النضج، ما أدى لانخفاض سعر تسويقها في الأسواق.

وأشار المزارعون إلى استمرارهم بالعمل في تقديم العناية المطلوبة بأشجار التفاح رغم ارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة، لافتين إلى أن قسماً كبيراً منا قام بتخزين محصوله في البرادات المخصصة لحفظ المحاصيل لبيعه في الأشهر القادمة بأسعار أفضل.

وطالب آخرون بتوفير مستلزمات العمل وزيادة التدخل الإيجابي للسورية للتجارة بعملية التسويق بشكل أكبر بالسعر والكمية، إضافة إلى تأمين كميات مناسبة من الكهرباء والمحروقات لزوم عمل وحدات التخزين لضمان جودة التفاح المخزن.

عبد الحميد جنيدي

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency