ارتفاع أسعار الذهب

واشنطن-سانا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم متأثرة بمحضر الاجتماع الأخير للبنك المركزي الأمريكي.

ووفقاً لبيانات التداول اليوم ارتفعت العقود الآجلة لشهر كانون الأول في بورصة نيويورك بمقدار 10.35 دولارات، أو بنسبة 0.59بالمئة إلى 1755.95 دولاراً للأونصة.

وصعدت العقود الآجلة للفضة للشهر نفسه بنسبة 1.19 بالمئة لتصل إلى 21.622 دولاراً للأونصة .

وأظهر محضر اجتماع البنك الذي صدر مساء أمس أن الهيئة التنظيمية ترى أنه من المناسب إبطاء معدل الزيادة في سعر الفائدة قريباً.

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