دمشق اليوم

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
نائب وزير الخارجية الكوبي: نعتز بالعلاقات المميزة مع سورية والتاريخ المشرق من النضال المشترك
2022-11-24
الوزير المقداد يلتقي نائب وزير خارجية بيلاروس والحديث يدور حول التعاون والتشاور الثنائي بين البلدين
2022-11-23
لافرنتييف: الاعتداءات التركية على الأراضي السورية ستصعد الوضع في الشرق الأوسط
2022-11-23
سورية وبيلاروس توقعان ست اتفاقيات في مجالات التبادل التجاري والتربية والإسكان والنقل والصناعة والجمارك-فيديو
2022-11-23
سوسان: ذرائع الاحتلال التركي لتبرير سياساته في سورية لم تعد تخدع أحداً.. وأمن الحدود مسؤولية مشتركة
2022-11-23
الاجتماع الدولي الـ19 بصيغة أستانا: رفض الأجندات الانفصالية الهادفة لتقويض وحدة الأراضي السورية
2022-11-23
السفير خضور: سورية تولي أهمية كبيرة للتعاون الوثيق مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية- فيديو
2022-11-23
محليات
وصول قافلة من التجهيزات والمعدات والمحولات الكهربائية إلى منطقتي خان شيخون ومعرة النعمان
2022-11-24
تنظيم 17 ضبطاً تموينياً بحق فعاليات تجارية مخالفة في درعا
2022-11-24
الحرارة إلى انخفاض وفرصة لهطل الأمطار فوق أغلب المناطق
2022-11-24
وزارة الزراعة: خمس حملات زراعية لتحريج 2500 هكتار وزراعة أكثر من مليون غرسة
2022-11-24
شعبان: الاحتلال التركي يتخذ ذرائع واهية لتنفيذ أطماعه في الأراضي السورية
2022-11-23
افتتاح فرع للمؤسسة الاجتماعية العسكرية في خان شيخون بريف إدلب المحرر
2022-11-23
التعريف بالمسؤولية الطبية في ندوة لنقابة الأطباء ووزارة العدل
2022-11-23
رياضة
بلجيكا تفوز على كندا في كأس العالم 2022
2022-11-24
إسبانيا تكتسح كوستاريكا بسباعية نظيفة في المونديال
2022-11-23
اليابان تقلب تأخرها أمام ألمانيا إلى فوز في مستهل مشوارهما بكأس العالم
2022-11-23
في أولى مبارياته في كأس العالم.. المنتخب المغربي يتعادل مع منتخب كرواتيا سلباً
2022-11-23
تجاوز إعاقته بالتميز الرياضي… علاء الأشقر يبدع بلعبة البوتشي
2022-11-23
إعادة تشكيل الجهازين الفني والإداري لفريق رجال العربي بكرة القدم
2022-11-23
كأس العالم.. فوز فرنسا على أستراليا بالجولة الأولى من المجموعة الرابعة
2022-11-22
اقتصاد
انتهاء تسويق التفاح في حمص والمزارعون يطالبون بتأمين مستلزمات التخزين
2022-11-24
ارتفاع أسعار الذهب
2022-11-24
بدء زراعة محصول القمح في السويداء بخطة تتجاوز 35 ألف هكتار
2022-11-24
تراجع أسعار النفط
2022-11-24
أوليانوف: فرض الغرب سقفاً لسعر النفط الروسي خطوة فاشلة
2022-11-24
ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الأمريكية
2022-11-23
فرع مؤسسة الأعلاف في حماة يستلم 400 طن من الذرة الصفراء
2022-11-23
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الشريط الإخباري
وصول قافلة من التجهيزات والمعدات والمحولات الكهربائية إلى منطقتي خان شيخون ومعرة النعمان
نائب وزير الخارجية الكوبي: نعتز بالعلاقات المميزة مع سورية والتاريخ المشرق من النضال المشترك
الوزير المقداد يلتقي نائب وزير خارجية بيلاروس والحديث يدور حول التعاون والتشاور الثنائي بين البلدين
مباحثات سورية بيلاروسية تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف القطاعات
لافرنتييف: الاعتداءات التركية على الأراضي السورية ستصعد الوضع في الشرق الأوسط
سوسان: ذرائع الاحتلال التركي لتبرير سياساته في سورية لم تعد تخدع أحداً.. وأمن الحدود مسؤولية مشتركة
خروج منشأة توليد كهرباء السويدية بريف الحسكة عن الخدمة نتيجة اعتداءات الاحتلال التركي
الاجتماع الدولي الـ19 بصيغة أستانا: رفض الأجندات الانفصالية الهادفة لتقويض وحدة الأراضي السورية
دمشق اليوم
2022-11-24
تصوير: وسيم خيربك
دمشق اليوم
2022-11-24
najwa
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