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تنظيم 17 ضبطاً تموينياً بحق فعاليات تجارية مخالفة في درعا

أرشيف

2022-11-24

درعا-سانا

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة درعا 17 ضبطاً تموينياً بحق عدد من المخابز الخاصة، ووسائط النقل والمحال التجارية المخالفة في المحافظة.

وذكر رئيس شعبة حماية المستهلك في المديرية وسام دخل الله في تصريح لمراسل سانا اليوم أن دوريات حماية المستهلك نظمت 17 ضبطاً تموينياً خلال اليومين الماضيين، طالت أصحاب ومستثمري مخابز خاصة في بلدتي الغارية الشرقية وكمونة لمخالفة إنتاج خبز سيىء الصنع، إضافة إلى أصحاب سرافيس على خط الكراجات بمدينة درعا بسبب الامتناع عن تأدية الخدمة، وعلى خط دمشق محجة لأسباب تتعلق بتقاضي زيادة في الأجور.

وأوضح دخل الله أن دوريات حماية المستهلك نظمت أيضاً سبعة ضبوط بحق أصحاب فعاليات تجارية من مواد غذائية وإكسسوارات وألبسة في مدينة درعا وبلدتي سملين وجدية بسبب إبراز فواتير غير نظامية أو عدم إبراز فواتير شراء، وثلاثة محال تجارية في بلدة كريم ومدينة درعا بسبب عدم وجود سجل تجاري.

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