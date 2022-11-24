استشهاد فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال في نابلس

القدس المحتلة- سانا

استشهد شاب فلسطيني مساء اليوم متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة نابلس بالضفة الغربية ليلة أمس.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية وفقاً لوكالة وفا أن الشاب محمد هشام أبو كشك “22 عاماً” استشهد متأثراً بإصابته الحرجة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في البطن، وفشلت محاولات الأطباء في إنقاذ حياته ليرتقي شهيداً متأثراً بإصابته.

وكانت وزارة الصحة أعلنت فجر اليوم عن استشهاد الفتى أحمد أمجد شحادة “16 عاماً” متأثراً بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال في القلب، وإصابة 32 آخرين بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المنطقة الشرقية لمدينة نابلس.

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