شيفتشينكو: سقوط أكثر من 20 قذيفة على محطة زابوروجيه خلال أيام

موسكو-سانا

أعلنت شركة (روس إينيرغو آتوم) التابعة لمؤسسة (روس آتوم) الروسية للطاقة الذرية أن موظفيها سجلوا سقوط أكثر من 20 قذيفة على محطة زابوروجيه الذرية خلال الـ 4 أيام الأخيرة.

ونقلت وكالة نوفوستي عن المتحدث باسم (روس إينيرغو آتوم) دميتري شيفتشينكو قوله: “لست خبيراً ولكن شظايا القذائف التي جمعناها في أعقاب قصف محطة زابوروجيه عليها أحرف لاتينية”، مشيراً إلى أن بلاده لا تستخدم مثل هذه العلامات في القذائف.

ويواصل نظام كييف الاستفزازات بهدف خلق تهديد بكارثة من صنع الإنسان في محطة الطاقة النووية فى زابوروجيه، حيث أطلقت مدفعيته أمس ثماني قذائف من العيار الثقيل على المنطقة الصناعية لمحطة الطاقة النووية، وجرى إطلاق النار من بلدة مارغانيتس فى منطقة دنيبروبيتروفسك التي تسيطر عليها القوات الاوكرانية.

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