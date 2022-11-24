ندوة ثقافية ومعرض كتاب لاتحاد الكتاب في جامعة البعث

حمص-سانا

أقامت قيادة فرع جامعة البعث للحزب اليوم الملتقى الثقافي بعنوان (الهوية الثقافية.. آفاق وتحديات) على مدرج الجامعة.

وتناول رئيس اتحاد الكتاب العرب بسورية الدكتور محمد الحوراني في محاضرة له خلال الملتقى بعنوان (الهوية الوطنية.. الوعي والتاريخ ملامح التمسك بالهوية العربية بدءا من الثورة العربية الكبرى في عشرينيات القرن الماضي)، مؤكداً أن كل المحاولات والمخططات العدوانية التي تتالت على المنطقة العربية كان هدفها استهداف الهوية الوطنية العربية.

وحول دور اتحاد الكتاب في تعزيز الهوية الوطنية لدى الشباب أوضح الحوراني أن الاتحاد يقوم اليوم باحتضان هؤلاء الشباب ويرعى المواهب الشبابية ويسعى لإدخالهم في المؤسسات الثقافية صونا لأفكارهم وتوجيهها نحو ما هو مفيد لهم ولوطنهم.

وجرى عقب الملتقى افتتاح معرض للكتاب في كلية الآداب بالجامعة والذي يقيمه الاتحاد بهدف تمكين الطلبة الدارسين والمهتمين من اقتناء الكتاب بأسعار مخفضة.

وعن المعرض أوضحت رئيسة فرع اتحاد الكتاب بحمص الأديبة أميمة إبراهيم في تصريح لمراسلة سانا أن الهدف من المعرض الذي يضم ألفي كتاب في أدب الأطفال والقصة والرواية والشعر والدراسات الأدبية والاجتماعية والسياسية مساعدة طلاب كلية الآداب على امتلاك الكتاب بسعر تشجيعي.

ووصف الدكتور عبد الرحمن البيطار المعرض بالمهم كونه احتوى مطبوعات هادفة تخدم ثقافتنا وفكرنا وحضارتنا وهو موجه إلى مختلف شرائح المجتمع، في حين نوهت الأديبة والشاعرة غادة اليوسف بأهمية المعرض كنشاط يرفد الحركة الثقافية بقيمة مضافة باتجاه بناء الانسان، أما المترجم والكاتب حسين سنبلي فلفت إلى أهمية المعرض لاطلاع الشباب على نتاجات وأعمال هؤلاء الكتاب الذين أسسوا الثقافة في سورية.

حنان سويد

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