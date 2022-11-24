الصحة العالمية: الحصبة تشكل تهديداً عالمياً

جنيف-سانا

حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم من أن الحصبة أصبحت تشكل تهديداً وشيكاً بانتشارها في مناطق مختلفة على مستوى العالم إذ تسبب وباء كوفيد 19 في تراجع مستمر في عمليات التطعيم وإضعاف مراقبة المرض.

ونقلت “رويترز” عن الصحة والمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في تقرير مشترك قولهم: إن عدداً قياسياً بلغ زهاء 40 مليون طفل فاتتهم جرعة التطعيم ضد الحصبة عام 2021 بسبب العقبات التي سببها وباء كورونا.

بدوره أكد باتريك أوكونور رئيس قسم الحصبة بمنظمة الصحة أننا على مفترق طرق وسنمر بفترة تحد كبير جداً تستمر من 12 إلى 24 شهراً لمحاولة التخفيف من أثر هذا الوباء مشيراً إلى أن المنظمة سجلت زيادة كبيرة في الإصابات منذ بداية عام 2022 حيث ارتفعت من 19 إلى 30 تقريباً بحلول أيلول.

والحصبة هي أحد الفيروسات الأكثر عدوى التي تصيب الإنسان ويمكن الوقاية منها تماماً تقريباً من خلال التطعيم، ومع ذلك فإن ذلك يتطلب نسبة تطعيم 95 بالمئة لمنع تفشي المرض بين السكان.