افتتاح أيام الثقافة السورية بحمص بعرض أبو زيد الهلالي لزيناتي قدسية

حمص- سانا

توجهت الأنظار اليوم إلى مسرح دار الثقافة بحمص الذي استضاف أولى فعاليات أيام الثقافة السورية بعرض لمسرحية “أبو زيد الهلالي” لزيناتي قدسية بحضور جمهور كبير.

المسرحية التي تعرض للمرة الثانية على خشبة مسرح دار الثقافة بحمص تعتبر عملاً مسرحياً شعبياً يتطرق فيه قدسية إلى واقع الإنسان العربي مستحضراً رمزاً من أشهر رموز العرب وهو “أبو زيد الهلالي” ويشاركه في التمثيل مثال جمول وحسين عرب ورامي جبر وعز الدين عيسى وأفرام زكيمي وفادي زيادة.

وفي تصريح لمراسلة سانا بين مدير ثقافة حمص حسان لباد أن أيام الثقافة السورية هي فرصة مهمة لإظهار المخزون الثقافي والفكري المنوع بحمص وسيتم خلالها تنشيط الحركة الثقافية عبر مجموعة من الأنشطة الثقافية.

وأشار رئيس فرع نقابة الفنانين بحمص أمين رومية إلى أن مدينة حمص شهدت في السنوات الأخيرة نشاطاً ثقافياً واضحاً ومؤثراً مبيناً أن جمهور حمص المتعطش لمختلف أنواع الثقافة يثبت وجوده في مختلف الفعاليات ويكون دائماً قيمة مضافة لأي عمل ثقافي.

وسيتم يوم غد عرض فيلم “المخدوعون” في قاعة عبد المعين الملوحي بثقافي حمص ضمن فعاليات اليوم الثاني للاحتفالية.

لارا أحمد

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