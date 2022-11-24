فعاليات أدبية وفنية منوعة ضمن أيام الثقافة السورية

طرطوس-سانا

تضمنت الفعالية الأدبية والفنية التي استضافها المركز الثقافي في طرطوس ضمن احتفالية أيام الثقافة السورية معرضا تشكيليا للفنانتين علا ومنى بلال إضافة إلى حفل فني غنائي.

وتضمن المعرض لوحات تشكيلية غلب عليها الطابع الوطني والتضحيات التي قدمها أبطال الجيش العربي السوري إضافة إلى رسومات خاصة بالأطفال.

وأوضحت الدكتورة فاطمة بلال شقيقة الفنانتين على الرغم من أنهما من الصم والبكم إلا أنهما نجحتا باستثمار طاقتهما بالفن التشكيلي بدعم من والدتهما منذ سنوات عدة وشاركتا خلالها بمعارض داخل المحافظة وخارجها، وبينت أن رسومات علا غلب عليها الطابع الوطني ومعاني الفقد والتضحية لأم الشهيد وأبطال الجيش العربي السوري مستخدمة في غالبيتها أسلوب التنقيط بإستخدام أقلام الحبر العادي والناشف المتعدد الألوان مع تشكيل لوحات من أصداف البحر.

وعن أسلوب منى بينت أنها تستخدم الألوان الزيتية الزاهية والمبهجة لتعبر عن حالات الأنثى الحالمة والحزينة والفرحة ورأت فيه أسلوباً تعبيريا مشيرة إلى موهبتها الأخرى في تشكيل مجسمات وأعمال ذات الاستخدام المنزلي المتعدد الأغراض وألعاب الدمى الصغيرة المصنوعة من خيطان الصوف والقماش.

أما الحفل الفني الغنائي الذي قدمه كورال نهاوند بقيادة الفنانة حلا نقرو تضمن أغاني من الطرب الأصيل بأسلوب جديد.

وبينت نقرو أن الكورال حديث العهد كانت انطلاقته الأولى منذ خمسة أشهر مع أغاني الفنان صباح فخري ليكون حاملاً لرسالة الطرب الأصيل الذي يعتبر جزءاً مهما من التراث السوري الغني.

وأقام المركز الثقافي بصافيتا محاضرة للدكتورة ريم سلمون قدمت من خلالها تعريفا بمفهومي التنظيم الذاتي للتعلم والتجول العقلي باعتبارهما من المفاهيم النفسية والتربوية وتوجيه أنظار التربويين بأهمية التركيز على تنمية مهارات واستراتيجيات التنظيم الذاتي للتعلم في المدارس والجامعات, لمساعدة الطلبة على تنظيم تعلمهم.

وقدمت عدة اقتراحات منها عقد محاضرات وندوات جامعية تهدف إلى رفع مستوى التنظيم الذاتي للتعلم لدى الطلبة وزيادة وعيهم باستراتيجياته وقدرتهم على تطبيقها بالشكل الأمثل وإقامة دورات تدريبية مستمرة للطلبة الجامعيين في هذا المجال.

فاطمة حسين ووهيبة سليمان