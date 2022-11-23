15 قصيدة ضمن أمسية شعرية بمطرانية السريان الكاثوليك بحمص

حمص-سانا

تناولت الأمسية الشعرية المعاصرة التي احتضتنها مطرانية السريان الكاثوليك بحي الحميدية بحمص، عبر 15 قصيدة وطنية ووجدانية وغزلية العديد من الصور الفوتوغرافية الملهمة.

الأمسية التي حملت عنوان “قراءة الصور والرسم بالكلمات” أحياها الشاعر حسن كتوب، ورافقتها أنغام العود للفنان نبيل النحاس.

واستهل الشاعر الأمسية بقصيدة حملت عنوان “الأقدام العارية” استلهم كلماتها من صورة لأقدام جندي أراد أن يأخذ قسطا من الراحة، تلتها قصيدة بعنوان “الشغل عبادة” تناولت بطلا من أبطال الجيش العربي السوري الذي لم تقعده إصابته وأدت إلى بتر أقدامه، إنما استمر بالعمل بكل عزيمة وإصرار، مختتما الجانب الوطني بقصيدة “والله لنمحيا” تناولت بطولة الشهيد يحيى الشغري الذي وقف بكل عزة وشموخ أمام إرهابي تنظيم “داعش” دون خوف وتردد.

وفي الجانب الوجداني تناول في قصيدته “الطفلة والنسر” صورة الفنان العالمي كيفن كارتر لطفلة في جنوب إفريقيا تلفظ أنفاسها وبجانبها نسر ينتظر موتها، كما قدم قصيدتين بعنوان “براءة الطفولة” و”بحبك يا أمي”، إضافة إلى العديد من القصائد الغزلية التي تناولت المرأة وجمالها.

هنادي ديوب