مهرجان شعري احتفاء بأيام الثقاقة السورية في ثقافي كفرسوسة

دمشق-سانا

قصائد شعرية حملت الطابع الوجداني والعاطفي والوطني قدمها المشاركون في المهرجان الذي استضافه المركز الثقافي العربي في كفرسوسة احتفاء بأيام الثقافة السورية، حمل عنوان “تراث وإبداع”.

المهرجان الذي نظمته مديرية الثقافة بدمشق شارك فيه عدد من الشعراء الذين حطو رحالهم في دمشق قادمين من عدد من المحافظات السورية، قدم فيه بداية الشاعر ثابت المعلم نصوصا شعرية حملت الطابع الوجداني والعاطفي والوطني.

وعبرت نصوص الشاعرة روزانا واكيم عن حالات عاطفية وإنسانية وأخرى وجدانية جسدت حالات مختلفة للمرأة وصمودها في وجه كل المصاعب التي تعترضها.

أما الشاعرة فريال زيدان فألقت ثلاثة نصوص ذات مضمون إنساني وعاطفي وغزلي، بينما اختار الشاعر منهال الغضبان نصا من الشعر المحكي حمل عنوان “ليش العتب”، إضافة إلى نصوص وطنية ووجدانية ذات طابع إنساني ووجداني.

بدوره التزم الشاعر حسام المقداد في نصوصه التي ألقاها بالشعر الموزون والعمودي وحلمت طابعا وجدانيا وغزليا وإنسانيا.

أما الشاعر محمد حسن علي فوصف في نصوصه الشاعر أبا العلاء المعري وما تعرض له تمثاله من تخريب على أيدي الإرهابيين، إضافة إلى نصوص تغنى خلالها بأمجاد الشعراء العرب.

هادي عمران