حفل موسيقي ومعرض فن تشكيلي في افتتاح احتفالية أيام الثقافة السورية باللاذقية

اللاذقية-سانا

بحفل موسيقي لفرقة “ميس الريم” التابعة لمعهد محمود العجان للموسيقا انطلقت مساء اليوم فعاليات احتفالية أيام الثقافة السورية في دار الأسد للثقافة والفنون باللاذقية.

الحفل الذي قدم فيه مجموعة منوعة من موسيقا الأغاني العربية لكبار الملحنين العرب من سيد درويش وزكي ناصيف وزياد الرحباني وطاهر مامللي افتتح مجموعة من الفعاليات التي تشمل أنشطة متنوعة في المجالات الفنية والسينمائية والمسرحية والفكرية والتراثية تستمر حتى بداية الشهر القادم.

وبين مجد صارم مدير الثقافة باللاذقية في تصريح لمراسلة سانا أنه تم العمل على تضمين الاحتفالية كل ألوان الطيف الثقافي من معارض الفن التشكيلي والنحت والتصوير الضوئي وعروض مسرحية وسينمائية ومسرح خيال الظل ومعرض الكتاب، إضافة لوجود أنشطة خاصة بالأطفال مشيراً إلى أن هذه الفعاليات تشكل انعكاساً لنتاج وجهود مختلف المؤسسات والمراكز والمعاهد الثقافية التابعة لوزارة الثقافة.

ونوه مدير دار الأسد للثقافة باللاذقية ياسر صبوح بأهمية الاحتفالية التي تشكل تظاهرة ثقافية تتيح الفرصة للمبدعين وخاصة الشباب منهم بالخروج بأعمالهم إلى الجمهور الكبير الذي يواكب الاحتفالية بمختلف مجالاتها الفكرية والفنية، ما يؤكد أن الثقافة السورية بحالة تجدد وعطاء مستمر.

وبين الموسيقي زياد عباس قائد فرقة ميس الريم أن الفرقة تشكل تجربة جديدة لطلاب معهد العجان من خلال تقديم الموسيقا الشرقية بتوزيع أوركسترالي.

ورافق الحفل افتتاح معرض فن تشكيلي ونحت لطلاب وخريجي مركزي الفنون التشكيلية والتطبيقية، إضافة لمعرض كتاب في بهو دار الأسد للثقافة رأت فيها إلهام نعسان آغا مديرة مركز الفنون التشكيلية باللاذقية فرصة كبيرة تعكس أهمية الاحتفالية التي تتيح لطلاب وخريجي المركز عرض نتاجهم الفني أمام الجمهور والنقاد مشيرة إلى أن المعرض جاء بمشاركة ثلاثين طالباً وخريجاً من المركز قدموا ستين عملاً تمثل كل أقسام المركز من البورتريه والرسم الحر والنحت والحفر وغيرها.

ويقدم يوم غد ضمن حفل فلكلوري تراثي “مسرح راقص” بالمركز الثقافي في عين الشرقية إضافة لعرض الفيلم السينمائي “المخدوعون” على مسرح دار الأسد باللاذقية.

فاطمة ناصر

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