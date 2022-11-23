ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الأمريكية

واشنطن- سانا

ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم: إن “طلبات الحصول على إعانة البطالة المقدمة لأول مرة زادت 17 ألفاً إلى مستوى معدل موسمياً بلغ 240 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في التاسع عشر من تشرين الثاني الجاري”.

وتم تعديل بيانات الأسبوع السابق لتظهر زيادة بواقع ألف طلب عن الرقم المعلن سابقاً.

وكان اقتصاديون توقعوا في استطلاع أجرته رويترز أن يبلغ عدد طلبات إعانة البطالة 225 ألفاً.

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