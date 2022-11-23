إسبانيا تكتسح كوستاريكا بسباعية نظيفة في المونديال

الدوحة-سانا

حققت إسبانيا فوزاً كبيراً على كوستاريكا بسباعية نظيفة في مباراتهما اليوم على استاد الثمامة بالعاصمة القطرية الدوحة ضمن المجموعة الخامسة.

منذ بداية الشوط الأول بدت سيطرة ميدانية واضحة للمنتخب الإسباني وسط ارتباك المنتخب الكوستاريكي حتى الدقيقة 11 حيث افتتحت إسبانيا التسجيل عبر داني أولمو من انفراد بحارس مرمى كوستاريكا وفي الدقيقة 21 ضاعف ماركو أسينسيو النتيجة للمنتخب الإسباني بعد إنهاء متقن لتمريرة جوردي ألبا الدقيقة.

وعززت إسبانيا تقدمها بهدف ثالث عند الدقيقة 31 بواسطة فيران توريس من ركلة جزاء وعاد توريس مجدداً ليثبت تألقه محرزاً هدفه الثاني والرابع لإسبانيا وذلك في الدقيقة 54 واستمر مسلسل الأهداف حيث تقدمت بثلاثة أهداف أخرى سجلها بابلو مارتن باييز وكارلوس سولر وألفارو موراتا في الدقيقة 70 وفي الدقيقتين الأخيرتين على التوالي.

وكانت المجموعة الخامسة افتتحت مبارياتها في وقت سابق اليوم بمباراة المنتخب اليابان مع نظيره الألماني والتي انتهت بفوز اليابان بهدفين لهدف.