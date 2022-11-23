افتتاح فرع للمؤسسة الاجتماعية العسكرية في خان شيخون بريف إدلب المحرر

إدلب-سانا

افتتحت المؤسسة الاجتماعية العسكرية اليوم فرعاً لها في خان شيخون بريف إدلب المحرر، وذلك في إطارالتوسع في السوق المحلية والمساهمة بدورها في تأمين السلع الضرورية للمواطنين بأسعار منافسة.

ولفت المدير العام للمؤسسة اللواء فؤاد جمعة في تصريح لـ سانا إلى أن افتتاح فرع للمؤسسة في خان شيخون خطوة تأتي ضمن خطة المؤسسة لتوسيع نطاق عملها في مختلف المحافظات بغية تأمين السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مدروسة، مؤكداً أن هذه الخطوة تكتسب أهمية خاصة في المناطق المحررة من الإرهاب، كونها تساهم في تأمين احتياجات الأهالي العائدين إلى منازلهم من المواد الغذائية والتموينية الأساسية في معيشتهم والداعمة في استقرارهم في بلداتهم وقراهم، إضافة إلى كسر احتكار ضعاف النفوس لمختلف المواد والسلع.

وبين جمعة أن فرع المؤسسة في خان شيخون يطرح في صالاته مواد غذائية ومنظفات ومستلزمات قرطاسية ومدارس وأدوات منزلية وكهربائية بطريقة البيع المباشر للمدنيين والعسكريين وبأسعار منافسة تقل عن مثيلاتها في السوق بما لا يقل عن 15 بالمئة.

محافظ إدلب ثائر سلهب أشار إلى أهمية هذه المبادرة في مساعدة الأهالي على تأمين مستلزماتهم المعيشية من مختلف المواد الغذائية والصحية والأجهزة المنزلية ما يخفف عنهم جانباً من الأعباء والصعوبات المادية مع تزايد أعداد الأهالي العائدين لبلداتهم، معرباُ عن أمله في افتتاح صالات ومنافذ بيع مماثلة قريباُ في مدينة معرة النعمان وغيرها من مدن ومناطق ريف إدلب المحرر.

حضر افتتاح الفرع أمين فرع إدلب لحزب البعث العربي الاشتراكي.

عبدالله الشيخ

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency