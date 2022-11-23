إعادة تأهيل مدرسة غصم بريف درعا الشرقي

درعا-سانا

أنهت دائرة الأبنية المدرسية في مديرية تربية درعا أعمال إعادة تأهيل وترميم مدرسة غص حلقة أولى بريف درعا الشرقي بتكلفة 87 مليون ليرة سورية، وذلك ضمن إطار تحسين واقع الأبنية المدرسية.

وذكر رئيس الدائرة المهندس راضي الوني في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الأعمال المنفذة في المدرسة التي تعتبر من أقدم مدارس المحافظة شملت كامل أعمال الإكساء والعزل وصيانة السور وكل ما يلزمها لعودتها للخدمة، مبيناً أن الطاقة الاستيعابية للمدرسة تبلغ 280 تلميذاً وتلميذة.

وأشار الوني إلى أنه بعد انتهاء أعمال إعادة التأهيل للمدرسة عاد التلاميذ إليها حيث كان دوامهم قد نقل إلى المدرسة المجاورة بدوام مسائي لفترة مؤقتة وبالتالي إنهاء الدوام النصفي.

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