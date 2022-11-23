فعاليات ثقافية منوعة في ثقافي دير الزور

دير الزور-سانا

بمناسبة أيام الثقافة السورية، نظمت مديرية الثقافة بدير الزور احتفالية ثقافية منوعة، وذلك في المركز الثقافي العربي بدير الزور.

وتضمنت الاحتفالية فقرات متنوعة، منها ملتقى الفن التشكيلي الرابع الذي التقى فيه أكثر من 14 فناناً من فناني دير الزور وطلاب معهد الرسم الذين قدموا لوحات فنية، استلهمت روح وطبيعة وتراث الفرات.

وقدم فريق مهارات الحياة محطات وورشات فنية وأعمالاً يدوية ولوحات في الخط العربي والقراءة والسرد القصصي والفنون الشعبية.

وذكر مدير الثقافة بدير الزور إبراهيم الراوي في تصريح لمراسل سانا أن هذه الاحتفالية تأتي بالتزامن مع الذكرى الـ 63 لتأسيس وزارة الثقافة، مؤكداً تنوع المشارب الثقافية الفراتية وغناها، ما يعزز الانتماء الوطني ويهذب السلوك الفردي والجماعي، ويرتقي بأساليب التعبير لإيجاد مناخ اجتماعي وفكري معافى.

ونوه عدد من المشاركين بهذه الفعالية التي أتاحت لهم الفرصة للتعبير عن مواهبهم وتقديم نتاجهم للجمهور.

ابراهيم الضلي

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