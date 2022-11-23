طقس الغد.. الحرارة إلى انخفاض وفرصة لهطل أمطار فوق أغلب المناطق

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية، مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً غائماً جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات مطرية فوق أغلب المناطق، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد وحبات البرد أحياناً، ويحذر من تشكل السيول في المناطق المنخفضة والمنحدرات.

الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة تتحول مساء على المناطق الساحلية والجنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 40 كم في الساعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..