التعريف بالمسؤولية الطبية في ندوة لنقابة الأطباء ووزارة العدل

دمشق-سانا

بهدف التعريف بالأخطاء الطبية وأنواعها، أقامت نقابة الأطباء بالتعاون مع وزارة العدل اليوم الندوة الطبية القضائية تحت عنوان (المسؤولية الطبية) في صالة نقابة الأطباء بدمشق.

معاون وزير الصحة الدكتور أحمد ضميرية أكد أن الندوة تهدف لإيضاح واجبات الطبيب وحقوقه وضمان صحة المواطن، مشيراً إلى أن المضاعفات والاختلاطات الطبية واردة الحدوث خلال العمل، وفي حال حدوث خطأ فهناك لجان تحدد من ذوي الخبرة تبحث في قضية المريض وتعطي رأيها الطبي، وفي حال الرغبة في التوسع يمكن تشكيل لجان ثلاثية ثم خماسية ثم سباعية ثم من تسعة أعضاء ليتم الأخذ بالرأي الطبي الصحيح كي لا يظلم أحد.

معاون وزير العدل القاضي المستشار تيسير الصمادي لفت إلى أهمية الندوة بالنسبة للقضاة الذين يقومون بالحكم في هذه المسائل والتحقيق بها وتبادل المعلومات مع الأطباء، مشيراً إلى أن القانون يحمي الطبيب من خلال عدم مساءلته عن الخطأ الطبي، إلا إذا كان جسيماً ينحرف عن سلوك الطبيب المعتاد، وأن الوزارة قامت بإصدار عدد من التعاميم التي تمنع توقيف الطبيب قبل إجراء خبرة طبية على الحالة المعروضة.

بدوره بين نقيب أطباء سورية الدكتور غسان فندي أهمية حماية الطبيب والمريض في آن واحد، ووضع ضوابط للممارسة الطبية بمشاركة قضاة وأطباء من جميع الاختصاصات، مشيراً إلى أن الندوة تتضمن عدة محاور، أبرزها المسؤولية في الخطأ الطبي، وتقييم النتيجة الضارة في الممارسة الطبية والمضاعفات المرضية، والاختلاط الطبي ومهام الخبرة الطبية في الأخطاء والمضاعفات، والمسؤولية في الجراحة التجميلية والتأمين على الأخطاء الطبية والقوانين الناظمة للمهن الطبية في سورية، إضافة إلى حالات طبية قضائية مستجدة.

ومن جهتها عرضت القاضية المستشارة منى عبد الكريم لصور الأخطاء الطبية الأكثر شيوعاً وتكراراً، وهي الأخطاء الناجمة عن إجراء عمليات جراحية والالتزام بالعمل الطبي من الناحية الأخلاقية والفنية والاجتهادات القضائية من محاكم النقض في بعض الدول العربية والأجنبية في هذا الشأن.

راما رشيدي

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