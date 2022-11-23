الدفاع الروسية: مقتل العشرات من الجنود وإحباط عدة محاولات هجوم أوكرانية وإسقاط 5 مسيرات

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الجيش الروسي قضت على العشرات من الجنود الأوكرانيين في عدة مناطق، وأحبطت عدة محاولات هجوم للقوات الأوكرانية كما أسقطت خمس طائرات مسيرة خلال يوم كامل.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الفريق إيغور كوناشينكوف في إحاطة إعلامية اليوم في موسكو: إن وحدات من القوات الروسية واصلت العمليات الهجومية في اتجاه دونيتسك، وتم خلال يوم كامل تصفية أكثر من 60 جندياً أوكرانياً، وتدمير خمس مركبات قتال مصفحة تابعة للقوات الأوكرانية في هذا الاتجاه.

وأضاف المتحدث: إنه في اتجاه جنوب دونيتسك صدت نيران المدفعية، والإجراءات الحاسمة للقوات الروسية هجوماً شنته القوات الأوكرانية بقوات يصل قوامها إلى مجموعة سرية تكتيكية في محيط بافلوفكا، ونتيجة لغارة استباقية بالنيران هُزمت احتياطيات العدو التي حاولت التقدم من بلدة أوغلدا.

وأعلن كوناشينكوف أنه تم تدمير مجموعة التخريب والاستطلاع التابعة للقوات الأوكرانية في ضواحي نوفوداروفكا بمنطقة زابوروجي، وبلغت خسائر العدو في غضون الأربع والعشرين ساعة الماضية في هذا الاتجاه أكثر من 40 جندياً بين قتيل وجريح وتدمير ثلاث مركبات مدرعة وأربع شاحنات بيك آب.

وأوضح أنه تم في اتجاه كوبيانسك إحباط محاولة قامت بها سرية مشاة آلية تابعة للقوات الأوكرانية للهجوم على نوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية بنيران المدفعية، والقصف من أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، ونتيجة لقصف المدفعية الروسية في هذا الاتجاه تم القضاء على أكثر من 30 عسكرياً أوكرانياً وسيارتين ومدفع هاون واحد.

وتابع كوناشينكوف: إنه على محور كراسنو ليمانسك تم إحباط محاولة لدفع مجموعة تكتيكية تابعة للقوات الأوكرانية للهجوم في اتجاه تشيرنوبوبوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وبفعل الضربات الاستباقية منيت المجموعة بهزيمة أسفرت عن مقتل 20 عسكرياً أوكرانياً، وتدمير ثلاثة أطقم هاون وسيارتين.

وأوضح كوناشينكوف أن الطيران العملياتي والتكتيكي وطيران الجيش والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية واصل قصفه موقع قيادة لواء الهجوم الجبلي 128 التابع للقوات الأوكرانية بالقرب من قرية فولنيانسك في منطقة زابوروجي، بالإضافة إلى إصابة 72 وحدة مدفعية في مرابضها، واستهداف مراكز تجمع القوى العاملة والمعدات العسكرية في 144 مقاطعة كما تم تدمير رادار مضاد للبطارية من طراز “آ ن تي بي كيو-37” من صنع الولايات المتحدة في ضواحي نيكولافكا بجمهورية دونيتسك الشعبية وتم تدمير مستودعين لأسلحة الصواريخ والمدفعية وذخائر القوات الأوكرانية في بلدات فولنيانسك بمنطقة زابوروجي وتشيرفونوبوبوفكا بجمهورية لوغانسك الشعبية.

وبين كوناشينكوف أنه في غضون يوم كامل أسقطت أنظمة الدفاع الجوي خمس مسيرات فوق حقول مكثفات الغاز في البحر الأسود، وبالقرب من مدينة سيفاستوبول.

وأكد كوناشينكوف أنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة تم تدمير333 مقاتلة و177 مروحية و2554 مسيرة و390 منظومة صواريخ مضادة للطائرات و6682 دبابة ومركبة قتالية مصفحة أخرى و901 مركبة قتالية من راجمات الصواريخ و3615 قطعة مدفعية ميدان وهاون بالإضافة إلى 7329 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency