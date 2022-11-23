روسيا تنفي حدوث اتصالات مع حلف الناتو حول أمن السفن بالبحر الأسود

موسكو-سانا

نفت وزارة الدفاع الروسية حدوث اتصالات بين رئيس الأركان بالجيش الروسي فاليري غيراسيموف، ورئيس لجنة حلف الناتو العسكرية روب باور حول أمان السفن في البحر الأسود.

ونقلت وكالة نوفوستي عن الوزارة قولها في بيان اليوم: لم تحدث أي اتصالات ولا سيما المنهجية منها مع رئيس اللجنة العسكرية للناتو أو غيره من ممثلي الحلف، في إطار لجنة الأزمات الروسية الأمريكية لحل النزاعات.

وأضافت الوزارة: إن المعلومات المتعلقة بالتوصل إلى نوع من الاتفاق مع باور بشأن الحركة الآمنة للسفن في البحر الأسود خيال من البداية إلى النهاية.

وكانت وسائل إعلام غربية تحدثت عن اتفاق رئيس الأركان العامة للجيش الروسي مع رئيس لجنة الناتو العسكرية على توخي الحذر في البحر الأسود لتجنب حالات النزاع.

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