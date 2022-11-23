الصين تنتهي من مشروع إنتاج أكبر شمس اصطناعية في العالم

بكين-سانا

أعلنت الصين انتهاءها من إنتاج مكون أساسي في أكبر مشروع لمفاعل للاندماج النووي والمعروف باسم أكبر شمس اصطناعية في العالم.

ونقلت وكالة شينخوا عن معهد الجنوب الغربي للفيزياء التابع للشركة النووية الوطنية الصينية قوله اليوم: إنه تم إكمال إنتاج اللوحة الجدارية الأولى للتدفق الحراري المعزز للمفاعل التجريبي النووي الحراري الدولي إيتير، مشيراً إلى أنها تتمتع بأداء أعلى بكثير من متطلبات التصميم وبالتالي فهي مناسبة للإنتاج الضخم.

وبحسب صحيفة العلوم اليومية الصينية فإن اللوحة الجدارية الأولى لمفاعل إيتير مصممة للاتصال الفوري بالبلازما التي تصل درجة حرارتها إلى 100 مليون درجة مئوية وتعد واحدة من أكثر المكونات المحورية في قلب المفاعل.

ويعتبر المفاعل واحداً من أكبر وأهم المشاريع البحثية العلمية الدولية في العالم إذ إنه يولد الطاقة النظيفة والخالية من الكربون بطريقة مشابهة للشمس من خلال إطلاق الضوء والحرارة عبر تفاعلات الاندماج.

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