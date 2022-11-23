اجتماع لدول منظمة معاهدة الأمن الجماعي بمشاركة الرئيس الروسي

يريفان-سانا

عقد في العاصمة الأرمينية يريفان اليوم اجتماع لمجلس وزراء الخارجية ومجلس وزراء الدفاع ولجنة أمناء مجالس الأمن التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.

ونقل موقع روسيا اليوم عن وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان الذي افتتح الاجتماع قوله: “إنه ستتم مناقشة مجموعة واسعة من القضايا في الاجتماع، ومجموعة القرارات التي سيتم اتخاذها تشمل كلا من القضايا السياسية والدفاعية والأمنية”، معرباً عن أمله بأن يتمكن المشاركون خلال الاجتماع من تحليل وتقييم الوضع في مجال الأمن الدولي والإقليمي، وفي ضوء ذلك تقييم المخاطر المحتملة للدول الأعضاء في المنظمة.

ويشارك في الاجتماع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الدفاع سيرغي شويغو وأمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف.

ويعقب هذا الاجتماع اليوم لقاء قمة يجمع رؤساء الدول الأعضاء في المنظمة، بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي وصل إلى العاصمة الأرمينية يريفان.

يشار إلى أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي تضم روسيا وأرمينيا وكازاخستان وقرغيزستان وأوزبكستان وطاجيكستان.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency