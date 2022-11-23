كورال (أرجوان)… رسالة حب عالمية بلغة الموسيقا

دمشق-سانا

للحب والسلام والأمل وعشق الحياة صدحت حناجر كورال (أرجوان) فتمكنت بعمق إحساسها وشغفها بالفن والجمال أن تتجاوز الحدود فاستطاعت أن تحقق حضوراً دولياً ترجم على شكل جوائز دولية، وحضوراً موسيقياً منافساً.

تأسس كورال (أرجوان) في مدينة طرطوس عام 2015 من قبل المايسترو بشر عيسى وعازفة البيانو شذى طعمة، وتخصص في غناء الأعمال الكورالية وأغاني الشعوب والأمم من مختلف العصور والأنماط الموسيقية، وأجمل الأغاني والموشحات العربية.

ويغني أرجوان بما يقارب 20 لغة من لغات العالم، وجميعها بالأسلوب المتعدد الأصوات والموزع هارمونياً، كما يعد الكورال الذي يضم ثلاث جوقات واحداً من أكبر الكورالات العربية، حيث يضم في صفوفه ما يزيد على 250 عضواً مقسمين إلى 3 جوقات بحسب الفئات العمرية، كورال (أرجوان الكبار) وكورال (أرجوان اليافعين) وكورال (أرجوان أطفال).

و(أرجوان) عضو في الاتحاد العالمي للموسيقا الكورالية (IFCM)، وعضو في شبكة الكورالات العربية (ACN) وشبكة الكورالات العالمية (Choir Place)، ويرتبط الكورال باتفاقيات توءمة مع كورال كوراييس Korais Choir)) اليوناني من مدينة تسالونيك، حيث وقعت الاتفاقية في آذار 2021 واتفاقية توءمة مع أوركسترا شباب فينيسيا التابعة لمدينة ومقاطعة فينيسيا (البندقية) – إيطاليا.

وحصد الكورال مجموعة من الجوائز منها جائزة المركز الأول غراند بريكس في مسابقة المهرجان العالمي (معاً في القرن الحادي والعشرين صوفيا – بلغاريا – حزيران 2021)، والميدالية الفضية لكورالي الكبار والأطفال في أكبر مهرجان كورالي في العالم (وورد بيس كورال فيستفال فيينا – النمسا – تموز 2021)، وجائزة غصن (الزيتون الذهبي – مهرجان الكورال العالمي للمسرح الموسيقي – تسالونيك – اليونان 2019).

وكورال (أرجوان) كان قد انتقل مع ثلاث جوقات من مختلف المحافظات إلى التصفيات النهائية للمسابقة الوطنية الأولى للجوقات السورية بعنوان (التراث السوري)، والمقرر إعلان النتائج فيها يوم الخميس المقبل ضمن أيام الثقافة السورية بدار الأسد للثقافة والفنون بدمشق، والجوقات المنتقلة هي كورال (الراعي الصالح) من اللاذقية، وكورال زفار نتونس وكورال سبينتيانيان من حلب.

ميس العاني