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زاخاروفا تدين ردود فعل ممثلي الأمم المتحدة إزاء الانتهاكات بحق الأسرى الروس

2022-11-23

موسكو-سانا

أدانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا رد فعل الأمم المتحدة على شريط فيديو إعدام الأسرى الروس العزل من قبل القوات الأوكرانية.

وقالت زاخاروفا عبر حسابها على تلغرام اليوم: “اعتقد أنه يجب على ممثلي الأمانة العامة للأمم المتحدة اتخاذ القرار، إما أن يعلنوا مرة واحدة وإلى الأبد أنهم مع كل شيء جيد ضد كل شيء سيىء، أو البدء في تقييم الأحداث المختلفة بموضوعية وحيادية، وذلك وفقاً لواجباتهم الوظيفية وتفويضهم”.

وأضافت زاخاروفا: “فيما يتعلق بالأحداث التي وقعت في بوتشا والمزاعم بارتكاب القوات الروسية جرائم حرب، نرى أن ممثلي الأمم المتحدة أسهبوا في الكلام وبشكل مفصل وحتى استبقوا الأحداث، أما في حالة إعدام الأسرى الروس فنراهم يختبئون وراء عبارات عامة متجنبين أي تقييم للمعلومات الواقعية”.

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