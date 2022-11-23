وصول رئيس وزراء جمهورية بيلاروس على رأس وفد اقتصادي إلى مطار دمشق

دمشق-سانا

وصل اليوم رئيس وزراء جمهورية بيلاروس رومان غولوفتشينكو على رأس وفد اقتصادي إلى مطار دمشق الدولي في زيارة إلى سورية تستمر ليومين يبحث خلالها مع المسؤولين السوريين سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وكان في استقبال الوفد البيلاروسي كل من وزيري النقل المهندس زهير خزيم و الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف.

ومن المقرر أن تشمل المباحثات ملف العلاقات الاقتصادية، وتعزيز إجراءات التجارة البينية والتعاون في عدد من القطاعات الحيوية كالطاقة والنقل والتربية والتعليم والثقافة بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين، فضلاً عن البحث في مساهمة الشركات البيلاروسية بإعادة الإعمار في سورية، والتعاون بين قطاعي الأعمال في البلدين.

يتبع…