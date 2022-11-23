ارتفاع أسعار النفط

سنغافورة-سانا

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف اليوم بعد أن طغت بيانات أظهرت تراجعاً أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكي الأسبوع الماضي.

وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت 27 سنتاً أو 0.3 بالمئة إلى 88.63 دولاراً للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتاً أو 0.3 بالمئة إلى 81.20 دولاراً للبرميل.

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي تراجع مخزونات الخام الأمريكي نحو 4.8 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في الـ 18من تشرين الثاني الجاري، وذلك وفق مصادر في السوق.

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