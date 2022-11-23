113 دراسة جدوى اقتصادية لهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في حمص

حمص-سانا

نفذ فرع هيئة تنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة بحمص خلال الأشهر الماضية من العام الحالي إحدى عشر دورة مهنية مجانية استفاد منها 165 من المتدربين من طالبي العمل ومن مختلف المستويات العلمية.

وأوضح مدير فرع هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحمص سنان رفوش لنشرة سانا الاقتصادية أن الدورات التدريبية شملت مهنا مختلفة منها صيانة الحاسب والخليوي والحلاقة النسائية و التجارة الإلكترونية والتمديدات الكهربائية، إضافة لصيانة الأجهزة الكهربائية، مبيناً أن 60 متدرباً من إجمالي المستفيدين من التدريب في فرع الهيئة تم تدريبهم في إطار برنامج تحسين دخل الأسرة العاملة بالتعاون مع اتحاد نقابات العمال بحمص حيث اتبعوا دورات مهنية في مجال صناعة المواد الغذائية وصيانة الخليوي والتكييف و التبريد.

وأشار حرفوش إلى أنه بالتنيسق مع مديرية التنمية المحلية في محافظة حمص تم في فرع الهيئة إعداد دراسات جدوى اقتصادية لمئة وثلاثة عشرة مشروعاً كما تمت مشاركة عشرة مشروعات من مدينة حمص في مهرجان الخير في طرطوس وسوق العيلة في حماة.

من جهته أكد حافظ خنصر رئيس اتحاد نقابات عمال محافظة حمص أن مشروع دعم اقتصاديات الأسرة العاملة الذي أطلقه الاتحاد العام بالتعاون مع هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يهدف إلى تحسين دخل الأسرة العاملة عبر تدريب أحد أفرادها على حرفة معينة مجاناً، مشيراً إلى أنه تمت إقامة أربع دورات مهنية في مجال صناعة المنظفات والصناعات الغذائية والتكييف والتسويق الألكتروني منذ بداية العام الحالي استفاد منها 60 متدرباً ومتدربة، غالبيتهم دخلوا سوق العمل العاملة.

وأضاف: “نعمل حالياً على زيادة عدد الدورات وتوسيع الاختصاصات المهنية لتشمل التجميل والحلاقة والصناعات الغذائية إضافة لدورات محددة وفق رغبة المتدربين وحاجة السوق، لافتاً إلى أن هذه الدورات مجانية حيث يتم تأمين مكان التدريب والمدربين المختصين ومستلزمات العمل.

تمام الحسن

نشرة سانا الاقتصادية

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency