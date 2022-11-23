ارتفاع الاستثمار في النقل البري والمائي في الصين خلال العام الجاري

بكين-سانا

أظهرت بيانات رسمية صينية أن استثمارات البلاد في الأصول الثابتة للنقل البري والمائي حافظت على نمو مطرد خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.

ونقلت شينخوا عن بيانات أصدرتها وزارة النقل الصينية قولها: إن الاستثمار في الأصول الثابتة للنقل البري والمائي بلغ ما يقارب من 2.47 تريليون يوان أي نحو 345 مليار دولار أمريكي في الفترة من كانون الثاني إلى تشرين الأول الماضيين بزيادة 9.5 بالمئة على أساس سنوي وإن الاستثمار في النقل البري بلغ 2.34 تريليون يوان بزيادة 9.6 بالمئة على أساس سنوي.

وأشارت البيانات إلى أن الاستثمار ارتفع في الممرات المائية الداخلية بنسبة 9.2 بالمئة على أساس سنوي إلى 63.4 مليار يوان، فيما زادت استثمارات الممرات المائية الساحلية بنسبة 8.2 بالمئة، عن العام السابق إلى 65.2 مليار يوان.

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