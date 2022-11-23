فرع مؤسسة الأعلاف في حماة يستلم 400 طن من الذرة الصفراء

حماة-سانا

استلم فرع المؤسسة العامة الأعلاف بحماة نحو 400 طن من محصول الذرة الصفراء من فلاحي منطقة الغاب منذ بداية عمليات الاستلام مطلع الشهر الجاري، وحتى تاريخه.

وبين مدير الفرع المهندس تمام النظامي في تصريح لـسانا أن استلام المحصول يتم من خلال مركزي فرع المؤسسة في شيزر وسلحب كما يمكن الاستلام أيضاً من مركز الإطارات إذا كانت منطقة الزراعة قريبة من مركز المدينة و الكمية الأكبر، وعموماً يتم استلامه من مركز سلحب لأن زراعة الذرة بحماة تتركز بمنطقة الغاب.

ولفت النظامي إلى أنه وقبل البدء بعملية الاستلام من المزارعين وضعت المؤسسة العامة عدة شروط ومواصفات لاستلام المحصول، ثم تم تعديلها لاستلام أكبر كمية ممكنة من المزارعين، أهمها زيادة الحد الأعلى المسموح به من الشوائب من 8 بالمئة حتى 12 بالمئة، وألا تتجاوز درجة الرطوبة 14 بالمئة، مبيناً أنه يتم تحديد سعر الاستلام حسب درجة الرطوبة والاجرام التي يتم تحديدها بدقة، علماً أن الحد الأقصى لثمن المحصول يبلغ 2000 ليرة للكيلوغرام الواحد.

وأكد النظامي أن عمليات استلام الذرة الصفراء وصرف ثمنها تسير بشكل جيد، ووفق الخطة الموضوعة من قبل الإدارة العامة للمؤسسة و يتم دفع ثمن المحصول للفلاحين من خلال المصارف الزراعية بشكل فوري، واليوم سيتم صرف الدفعة النقدية الاولى.

من جهتهم طالب عدد من مزارعي الذرة الصفراء بمنطقة الغاب بضرورة دعم هذا المحصول، وخاصة فيما يتعلق بتوفير كميات كافية من المحروقات والأسمدة بالأسعار المدعومة وتعديل بعض شروط التسويق التي تضعها مؤسسة الأعلاف، إضافة لزيادة السعر التسويقي، مؤكدين أن هذه الإجراءات ستسهم في تشجيع الفلاحين على زيادة المساحات المزروعة ومضاعفة كميات الإنتاج .

وبين عدد آخر من مزارعي الذرة ومنهم ماهر سعيد و نائل السلوم أن تكلفة زراعة الذرة الصفراء أصبحت كبيرة في الوقت الحالي وخاصة مع ارتفاع أسعار السماد والمحروقات والأيدي العاملة بشكل لافت هذا الموسم، إضافة إلى ارتفاع تكلفة نقله إلى مراكز الاستلام، مشيرين إلى ضرورة منح قروض ميسرة قصيرة الأجل وبدون فوائد في كل موسم للمساعدة على تأمين تكاليف مستلزمات الإنتاج.

يذكر أن الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب توقعت أن يتم إنتاج نحو 30 ألف طن ذرة صفراء من إجمالي المساحة المزروعة للموسم الحالي والبالغة 5500 هكتار.

سالم الحسين

نشرة سانا الاقتصادية

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