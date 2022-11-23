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استشهاد طفل فلسطيني وإصابة العشرات برصاص قوات الاحتلال في نابلس

2022-11-23

القدس المحتلة-سانا

استشهد طفل فلسطيني وأصيب العشرات برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية لمدينة نابلس واعتدت على الفلسطينيين بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام ما أدى إلى استشهاد الطفل أحمد أمجد شحادة 16 عاماً وإصابة أربعة آخرين بجروح إصابة أحدهم خطيرة والعشرات بحالات اختناق.

وأصيب عدد من الفلسطينيين مساء أمس جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم في مدينة نابلس بالضفة الغربية.

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