ألمانيا تعلن سحب قواتها من مالي في 2024

برلين-سانا

قررت الحكومة الألمانية اليوم سحب جنودها من مالي بحلول شهر أيار لعام 2024 ووضع حد لتدخلهم في هذا البلد ضمن بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (مينوسما).

ونقلت وكالة فرانس برس عن الناطق باسم الحكومة شتيفن هيبيشترايت قوله في بيان: “قررت الحكومة الألمانية اليوم أن تقترح على مجلس النواب تمديد تفويض تدخل قوات الدفاع الفدرالية الألمانية في مالي للمرة الأخيرة لمدة عام واحد في أيار 2023 بحيث ينتهي التدخل بطريقة منظمة بعد عشر سنوات”، مشيراً إلى أن التمديد الأخير يأخذ في الاعتبار خصوصاً الانتخابات في مالي المقرر إجراؤها في شباط 2024.

ويأتي القرار بعدما قررت ست دول بينها فرنسا وقف أو تعليق مشاركة جنودها خلال بضعة أشهر في مالي التي شهدت احتجاجات واسعة تنديداً بالوجود العسكري الفرنسي الذي يذكر بالاستعمار الفرنسي لها.

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