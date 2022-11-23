دونيتسك تنتقد صمت أوروبا على مذبحة نظام كييف بحق الأسرى الروس

دونيتسك- سانا

أكد رئيس المجلس التشريعي لجمهورية دونيتسك الشعبية فلاديمير بيديوفكا اليوم أن أوروبا غضت الطرف عن تصرفات أوكرانيا، بما في ذلك مذبحة أسرى الحرب.

ونقلت وكالة تاس عن بيديوفكا قوله عبر قناته على التلغرام إن المواقف التي اتخذتها تلك البلدان التي تضع نفسها على أنها حصن النضال من أجل الإنسان تشجع النازية في أوكرانيا وكذلك جرائم الحرب.

بدوره دعا مجلس الدوما الروسي برلمانات جميع الدول إلى إدانة جرائم نظام كييف وشدد في رسالة له على أن القتل العمد لأسرى الحرب “انتهاك صارخ” من قبل أوكرانيا للقانون الإنساني الدولي بما في ذلك اتفاقية جنيف لمعاملة أسرى الحرب لعام 1949 والمعايير الدولية لحقوق الإنسان بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984.

وكانت لجنة التحقيق الروسية فتحت في وقت سابق قضية جنائية بشأن إعدام جماعي لجنود روسيين أسرى على أيدي القوات الأوكرانية، حيث ظهر هذا بشريط فيديو يظهر قيام الجيش الأوكراني بإطلاق النار على ما لا يقل عن 11 روسيا أعزل تم أسرهم في أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية.

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