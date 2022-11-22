بوتين يبحث مع علييف تنفيذ اتفاقات التسوية بين أرمينيا وأذربيجان

موسكو-سانا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف خلال اتصال هاتفي سير تنفيذ اتفاقات التسوية في إقليم قره باغ المبرمة بين أرمينيا وأذربيجان بوساطة روسية.

وأفاد الكرملين في بيان بأن “الرئيسين بحثا سير تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في سوتشي في الـ 31 من الشهر الماضي بين روسيا وأذربيجان وأرمينيا والبيانات المشتركة السابقة للدول الثلاث، حيث تم التأكيد على أهمية مواصلة العمل في الإطار الثلاثي لضمان الأمن على الحدود بين أذربيجان وأرمينيا واستئناف حركة النقل في جنوب القوقاز”.

وأشار البيان إلى أن بوتين وعلييف بحثا أيضاً آفاق تطوير التعاون بين موسكو وباكو في مجال الطاقة.

وكان رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أعلن في الثامن والعشرين من الشهر الماضي أن بلاده موافقة على العمل من أجل التوصل إلى تسوية مع أذربيجان على أساس المبادئ التي اقترحتها روسيا.

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