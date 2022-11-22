التعادل السلبي سيد الموقف بمباراة المكسيك وبولندا في مونديال قطر

الدوحة-سانا

تعادل منتخبا المكسيك وبولندا سلبا دون أهداف في مباراتهما على استاد (974) في إطار منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة في مونديال قطر 2022.

المنتخب المكسيكي بدأ المباراة بقوة هجومية بحثا عن هدف التقدم، مع اختراقات مستمرة لمنطقة منافسه البولندي، وكاد خيسوس غالاردو أن يحرز أول أهداف المباراة إلا أن حارس بولندا أنقذ الموقف في اللحظة الأخيرة ومرت الدقائق مع تحفظ مستمر من جانب منتخب بولندا لينتهي الشوط الأول دون أهداف.

وفي الدقيقة الـ 57، أضاعت بولندا هدفاً محققاً من ركلة جزاء، فشل روبرت ليفاندوفسكي في تسديدها بالشكل الأمثل بعد أن تصدى لها حارس مرمى المكسيك وأتشوا، ولم تفلح هجمات المنتخبين في تغيير النتيجة، لتنتهي المباراة كما بدأت دون أهداف.

وكانت منافسات المجموعة الثالثة بالدور الأول افتتحت في وقت سابق اليوم، بمباراة السعودية والأرجنتين على استاد لوسيل، والتي انتهت بفوز السعودية بهدفين مقابل هدف.

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